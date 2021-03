“Il Principe cerca Moglie”: un amore in controtendenza (Di sabato 13 marzo 2021) Titolo: Il Principe cerca Moglie Regia: John Landis Durata: 117’ Genere: Commedia, romantico Interpreti: Eddie Murphy, Arsenio Hall, James Earl Jones, John Amos, Madge Sinclair Programmazione: Netflix Valutazione IMDB: 7.1/10 Il Principe del fittizio regno africano di Zamunda, Akeem (Eddie Murphy), appena raggiunti i 21 anni d’età deve trovare una donna da spostare e i suoi genitori, i regnanti in carica Joffy Joffer (James Earl Jones) e Aoleon (Madge Sinclair), gli hanno organizzato un fastoso matrimonio d’interesse con Imani Izzi (Vanessa Bell Calloway) a cui partecipa tutto il regno. Arrabbiato e deluso dal fatto che quell’unione sia combinata per meri fini politici, Akeem decide che è arrivato il momento di iniziare a cercare una persona che lo ami per ciò che è davvero. Il ... Leggi su bergamonews (Di sabato 13 marzo 2021) Titolo: IlRegia: John Landis Durata: 117’ Genere: Commedia, romantico Interpreti: Eddie Murphy, Arsenio Hall, James Earl Jones, John Amos, Madge Sinclair Programmazione: Netflix Valutazione IMDB: 7.1/10 Ildel fittizio regno africano di Zamunda, Akeem (Eddie Murphy), appena raggiunti i 21 anni d’età deve trovare una donna da spostare e i suoi genitori, i regnanti in carica Joffy Joffer (James Earl Jones) e Aoleon (Madge Sinclair), gli hanno organizzato un fastoso matrimonio d’interesse con Imani Izzi (Vanessa Bell Calloway) a cui partecipa tutto il regno. Arrabbiato e deluso dal fatto che quell’unione sia combinata per meri fini politici, Akeem decide che è arrivato il momento di iniziare are una persona che lo ami per ciò che è davvero. Il ...

Advertising

_wankycriss : sto guardando il principe cerca figlio per ora sembra una grossa pubblicità - vespergeist : RT @SuperSele77: Il Principe cerca figlio Ho letto il Principe cerca fallo Cioè, a questo punto io mi schifo proprio da sola - nclrcln : spoiler allert: non guardate il nuovo sequel del principe cerca moglie se non volete buttare 1h e 40min della vostr… - acidadal66 : RT @SuperSele77: Il Principe cerca figlio Ho letto il Principe cerca fallo Cioè, a questo punto io mi schifo proprio da sola - MarcoFun123456 : @VolpeReal @DrogaNostra Il principe cerca figlio -

Ultime Notizie dalla rete : Principe cerca Il Principe cerca Figlio è il film più visto su Prime Video in Europa Il Principe cerca Figlio " il film con Eddie Murphy è il più visto in Europa su Prime Video . A pochi giorni dall'arrivo dell'attesissimo sequel de Il Principe Cerca Moglie su Prime Video , Amazon ha ...

"I militari? Scelta migliore per gestire l'emergenza Covid" ... come Director of Technology per Neom, la città del futuro immaginata dal principe Mohammed Bin ... quando valuta il tuo background cerca di selezionare le persone per quello sono e non come appaiono e ...

"Il principe cerca figlio", ma trova un flop Ticinonline Non solo Harry e Meghan: le più esplosive interviste tv dei reali britannici Da lady Diana che nel 1995 fece tremare la Corona parlando sulla Bbc del suo «matrimonio troppo affollato» con Carlo d'Inghilterra a Sarah Ferguson che nel 1996 spifferò a Oprah Winfrey i dolori della ...

Da “Il principe cerca figlio” Il ritorno di Eddie Murphy nei panni del re di Zamunda è spiacevole come un cena di classe 30 anni dopo. Si ritrovano le stesse persone, un po’ più vecchie e con qualche acciacco. Ma senza nessuna nos ...

IlFiglio " il film con Eddie Murphy è il più visto in Europa su Prime Video . A pochi giorni dall'arrivo dell'attesissimo sequel de IlMoglie su Prime Video , Amazon ha ...... come Director of Technology per Neom, la città del futuro immaginata dalMohammed Bin ... quando valuta il tuo backgrounddi selezionare le persone per quello sono e non come appaiono e ...Da lady Diana che nel 1995 fece tremare la Corona parlando sulla Bbc del suo «matrimonio troppo affollato» con Carlo d'Inghilterra a Sarah Ferguson che nel 1996 spifferò a Oprah Winfrey i dolori della ...Il ritorno di Eddie Murphy nei panni del re di Zamunda è spiacevole come un cena di classe 30 anni dopo. Si ritrovano le stesse persone, un po’ più vecchie e con qualche acciacco. Ma senza nessuna nos ...