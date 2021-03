Il fallimento del modello start-up (Di sabato 13 marzo 2021) Nel suo discorso programmatico al Senato, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha lanciato un messaggio chiaro e di grande impatto, che si può riassumere così: «Tuteleremo tutti i lavoratori, ma non aspettatevi che salveremo tutte le aziende». Draghi crede che non abbia più senso sostenere a pioggia tutte le imprese colpite dalla pandemia e sperare per il meglio come ha fatto il secondo Governo Conte, ma che si debba lasciare fallire chi non riesce a stare sul mercato, e invece sostenere quelle aziende che sanno innovare e adattarsi ai profondi cambiamenti del mondo post-pandemia. Tutto ciò costituisce una sorprendente analogia con la storia degli ultimi vent’anni della Silicon Valley, e nello specifico del cosiddetto “start-up system”. A prima vista potrebbe sembrare un’ottima cosa: l’Italia è un Paese molto incline all’imprenditorialità, con un numero enorme di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 13 marzo 2021) Nel suo discorso programmatico al Senato, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha lanciato un messaggio chiaro e di grande impatto, che si può riassumere così: «Tuteleremo tutti i lavoratori, ma non aspettatevi che salveremo tutte le aziende». Draghi crede che non abbia più senso sostenere a pioggia tutte le imprese colpite dalla pandemia e sperare per il meglio come ha fatto il secondo Governo Conte, ma che si debba lasciare fallire chi non riesce a stare sul mercato, e invece sostenere quelle aziende che sanno innovare e adattarsi ai profondi cambiamenti del mondo post-pandemia. Tutto ciò costituisce una sorprendente analogia con la storia degli ultimi vent’anni della Silicon Valley, e nello specifico del cosiddetto “-up system”. A prima vista potrebbe sembrare un’ottima cosa: l’Italia è un Paese molto incline all’imprenditorialità, con un numero enorme di ...

Advertising

SanremoRai : “Il fallimento non è il contrario del successo ma una parte del successo.” #Sanremo2021 @Ibra_official - Maxdero : In #RegioneLombardia si fanno più conferenze stampa che vaccinazioni. La Giunta si sottrae alla responsabilità poli… - ZZiliani : Alla fine il nodo è venuto al pettine. A 3 anni di distanza dall’affare del secolo, tutti prendono atto della folli… - kuliscioff : La start-up, insomma, è diventata un’alternativa al CV - giuaddo99 : RT @ZZiliani: Se volete riassaporare il racconto, giorno per giorno, della #Ronaldeide”, e cioè le tre stagioni di #CR7 alla #Juventus, l’a… -

Ultime Notizie dalla rete : fallimento del Il fallimento del modello start - up ... ma c'è un caso ancora più estremo a rappresentazione delle storture - per non dire contraddizioni - del modello start - up: quello di WeWork e del suo fondatore, Adam Neumann. Con la promessa di '...

ZONA ROSSA: LE AZIENDE SONO ALLO STREMO ... e la mancanza di azioni per evitare il fallimento delle imprese. "Si chiudono ancora una volta" commenta il direttore Mario Checcaglini "le attività del commercio. Prosegue il fermo della ...

Tofacitinib, efficace in pazienti con colite ulcerosa che hanno fallito altri trattamenti PharmaStar Il fallimento del modello start-up Nel suo discorso programmatico al Senato, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha lanciato un messaggio chiaro e di grande impatto, che si può riassumere così: «Tuteleremo tutti i lavoratori, ma ...

ZONA ROSSA: LE AZIENDE SONO ALLO STREMO Checcaglini: “non sono il commercio e la ristorazione a diffondere il virus” La provincia di Arezzo dal 15 marzo torna in zona Rossa. Pressoché tutte le attività del commerc ...

... ma c'è un caso ancora più estremo a rappresentazione delle storture - per non dire contraddizioni -modello start - up: quello di WeWork esuo fondatore, Adam Neumann. Con la promessa di '...... e la mancanza di azioni per evitare ildelle imprese. "Si chiudono ancora una volta" commenta il direttore Mario Checcaglini "le attivitàcommercio. Prosegue il fermo della ...Nel suo discorso programmatico al Senato, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha lanciato un messaggio chiaro e di grande impatto, che si può riassumere così: «Tuteleremo tutti i lavoratori, ma ...Checcaglini: “non sono il commercio e la ristorazione a diffondere il virus” La provincia di Arezzo dal 15 marzo torna in zona Rossa. Pressoché tutte le attività del commerc ...