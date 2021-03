Every breath you take: il trailer del thriller con Casey Affleck (Di sabato 13 marzo 2021) È online il trailer di Every breath you take, thriller di prossima uscita interpretato da Casey Affleck e diretto da Vaughn Stein La canzone simbolo degli stalker di tutto il mondo, pubblicata dai Police nel 1983, dà il titolo al nuovo film di Vaughn Stein, regista di Terminal (2018) e Inheritance (2020). Si tratta di Every breath you take, thriller psicologico con un cast d’eccezione, che vedrà tra i protagonisti Casey Affleck. La cupa vicenda ruota attorno a uno psichiatra, che dovrà affrontare la morte di una paziente e la rabbia del fratello della ragazza. Quest’ultimo, accecato dal dolore, si trasformerà in uno stalker (non a caso) e comincerà a perseguitare il ... Leggi su tuttotek (Di sabato 13 marzo 2021) È online ildiyoudi prossima uscita interpretato dae diretto da Vaughn Stein La canzone simbolo degli stalker di tutto il mondo, pubblicata dai Police nel 1983, dà il titolo al nuovo film di Vaughn Stein, regista di Terminal (2018) e Inheritance (2020). Si tratta diyoupsicologico con un cast d’eccezione, che vedrà tra i protagonisti. La cupa vicenda ruota attorno a uno psichiatra, che dovrà affrontare la morte di una paziente e la rabbia del fratello della ragazza. Quest’ultimo, accecato dal dolore, si trasformerà in uno stalker (non a caso) e comincerà a perseguitare il ...

