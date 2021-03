Dpcm, la sentenza che lo definisce illegittimo: «Uscire di casa è consentito» (Di sabato 13 marzo 2021) «Uscire di casa in violazione di un Dpcm non costituisce reato». Non solo. Il Dpcm dell?8 marzo di un anno fa è «illegittimo». Perché - in sostanza - la... Leggi su ilmattino (Di sabato 13 marzo 2021) «diin violazione di unnon costituisce reato». Non solo. Ildell?8 marzo di un anno fa è «». Perché - in sostanza - la...

Advertising

fattoquotidiano : “Il dpcm non può vietare di uscire di casa”: pm non fa appello e la sentenza diventa definitiva - Open_gol : La sentenza di Reggio Emilia - MassimoMenconi : Sentenza storica: il Dpcm è incostituzionale! Uscire in zona rossa per i... - LiberoFreedom : RT @Damianodanny1: I DPCM sono incostituzionali. Sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 54/2021 altra picconata i provvedimenti presi i… - LSciura : Il #dpcm non può vietare di uscire di casa: pm non fa appello e la sentenza diventa definitiva -