Dayane Mello tronista di Uomini e Donne? L'indiscrezione (Di sabato 13 marzo 2021) Dayane Mello potrebbe sbarcare presto a Uomini e Donne nel ruolo di tronista. L'indiscrezione è stata lanciata da Maurizio Costanzo, che ha anche confessato che avrebbe voluto vedere la modella brasiliana vincere il GF Vip. Dayane Mello tronista di Uomini e Donne? L'esperienza al GF Vip ha consentito a Dayane Mello di farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico. Prima di sbarcare nel reality più spiato d'Italia, infatti, la modella brasiliana era nota solo come "l'ex fidanzata di Stefano Sala". Ad oggi, invece, Dayane è venuta alla luce come personaggio, con un atteggiamento non sempre comprensibile, ma pur sempre apprezzato. Sono molti, infatti, ...

