Casaleggio e Grillo, gli opposti che si attraggono. La rottura non conviene a nessuno e una mediazione è ancora possibile (Di sabato 13 marzo 2021) Cosa sta accadendo nel Movimento Cinque Stelle? La domanda non è peregrina visto la forza magmatica di eventi epocali che hanno attraversato i grillini negli ultimi tempi. Gli espulsi, i contestatori, il nuovo capo nella figura dell'ex premier Giuseppe Conte, l'entrata in giunta nel Lazio con Nicola Zingaretti con due assessori (leggi l'articolo). Davide Casaleggio, erede del fondatore e detentore delle segrete chiave della piattaforma di Rousseau punta i piedi. Non solo non è andato all'incoronazione di Conte, seppur invitato, ma ha chiesto i soldi arretrati agli onorevoli, minacciando di non rendere più disponibile la piattaforma digitale per il voto. Ma la cosa è andata oltre visto che ha lanciato poi un suo progetto politico tramite un "manifesto" chiamato ControVento. Manifesto che richiama ai valori originari del Movimento, quindi populisti, antieuropeisti, anti ...

