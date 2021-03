Calciomercato.com – Inter, c’è l’intesa per il rinnovo di De Vrij: manca solo la firma (Di sabato 13 marzo 2021) Inter e De Vrij avanti insieme Oltre a Lautaro Martinez, l’Inter sta cercando l’intesa con diversi giocatori per il rinnovo di contratto. Tra questi rientra anche Stefan De Vrij. Secondo quanto scritto da Calciomercato.com, l’intesa tra il club nerazzurra l’agente del giocatore, Mino Raiola, è stata trovata e deve essere solo messa su carta. Il tutto però, è rallentato al momento dalla situazione societaria del club nerazzurro. “Un pilastro insostituibile o quasi e infatti Conte ha rinunciato a lui dal 1? soltanto in 6 occasioni in tutta la stagione in cui anche la società nerazzurra ha pensato e trattato il prolungamento del suo contratto. Il suo agente, Mino Raiola più volte ha parlato del suo futuro lasciando però una piccola ... Leggi su intermagazine (Di sabato 13 marzo 2021)e Deavanti insieme Oltre a Lautaro Martinez, l’sta cercandocon diversi giocatori per ildi contratto. Tra questi rientra anche Stefan De. Secondo quanto scritto da.com,tra il club nerazzurra l’agente del giocatore, Mino Raiola, è stata trovata e deve esseremessa su carta. Il tutto però, è rallentato al momento dalla situazione societaria del club nerazzurro. “Un pilastro insostituibile o quasi e infatti Conte ha rinunciato a lui dal 1? soltanto in 6 occasioni in tutta la stagione in cui anche la società nerazzurra ha pensato e trattato il prolungamento del suo contratto. Il suo agente, Mino Raiola più volte ha parlato del suo futuro lasciando però una piccola ...

