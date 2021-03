Zona rossa scuole chiuse, anche i nidi chiudono (Di venerdì 12 marzo 2021) Milano - Il decreto legge che coprirà il periodo 15 marzo - 6 aprile è stato varato poco fa dal Consiglio dei ministri. Tra le varie cose, prevede il passaggio in Zona arancione per tutte quelle che ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 12 marzo 2021) Milano - Il decreto legge che coprirà il periodo 15 marzo - 6 aprile è stato varato poco fa dal Consiglio dei ministri. Tra le varie cose, prevede il passaggio inarancione per tutte quelle che ...

Agenzia_Ansa : Piemonte e Friuli verso la zona rossa. Il Veneto 'in bilico'. Assessore in Emilia Romagna: mi aspetto tutta la regi… - stanzaselvaggia : Mattia Santori dice che lavora tantissimo, insegna atletica su bambini. In pandemia. In zona rossa. Vabbè. #piazzapulita - repubblica : Fondazione Gimbe: 'Siamo in piena terza ondata. Solo la zona rossa riesce a contenere i contagi': Risalgono le vitt… - SeleneBrightmoo : RT @SeleneBrightmoo: Qui ci stiamo esercitando per la zona rossa di lunedí - Sisters9Sisters : RT @claudeger55: Venerdì sera, ancora non è ufficiale quali regioni in zona rossa, arancione, gialla o bianca. Le 'bozze' si susseguono. Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Vaccino AstraZeneca, lotto sospeso: tutte le novità di oggi 12 marzo Read More Primo Piano Via libera Cdm: Pasqua 2021 zona rossa, ecco il decreto covid 12 Marzo 2021 Italia ufficialmente zona rossa per Pasqua 2021. Il Cdm ha infatti varato il decreto Covid con la ...

Coronavirus, via libera del Cdm: da lunedì le nuove misure. A Pasqua tutta Italia in zona rossa Da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa. Per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile , le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale . Sarà comunque possibile spostarsi all'interno della ...

Coronavirus, come cambia la nostra vita in zona rossa la Repubblica Lazio zona rossa, bollettino 12 marzo: 1.757 casi positivi (-43), 24 morti (+8). Roma a quota 800. Indice Rt a 1.3 Adesso è ufficiale, a partire da lunedì 15 marzo il Lazio sarà zona rossa. (Lanterna) Articoli: Da lunedì 12 regioni in lockdown, l’Italia diventa sempre più rossa – Spariscono le zone gialle, tutta ...

Sicilia zona arancione e Pasqua zona rossa, ipotesi choc dal Governo Draghi Il nuovo decreto entrerà in vigore da lunedì 15 marzo fino a 6 aprile. (TeleNicosia) Di seguito tutte le novità, le regole da seguire e gli aggiornamenti sulla zona rossa nazionale nel periodo delle ...

