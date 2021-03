Usa, Biden cerchia in rosso una data: l'indipendenza... dal Covid? Il 4 luglio (Di venerdì 12 marzo 2021) L America a un punto di svolta . Joe Biden punta a celebrare il 4 luglio come il Giorno dell indipendenza dal coronavirus. Nel suo primo discorso alla nazione in diretta tv, il presidente alza la ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 12 marzo 2021) L America a un punto di svolta . Joepunta a celebrare il 4come il Giorno delldal coronavirus. Nel suo primo discorso alla nazione in diretta tv, il presidente alza la ...

Advertising

repubblica : Usa, l'annuncio di Biden: 'Vaccino per tutti gli americani entro il Primo maggio' - repubblica : Usa, Biden firma il piano di aiuti per il Covid: 'Cruciale per ricostruire la spina dorsale di questo Paese' - MediasetTgcom24 : Covid, Biden: 'Prima dose vaccino a un adulto su 4, Usa leader nel mondo' #Covid - Borsapretporter : @guidop1967 Ma la gente si è chiesta come mai in USA vaccino gratis per tutti? perchè è arrivato Biden il buono o p… - oldblackmagic : RT @Agenzia_Italia: Perché il 'piano Biden' spingerà il Pil Usa ma anche quello globale -