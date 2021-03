Uomini e Donne | Gemma e Maurizio G ci riprovano | l’anticipazione

(Di venerdì 12 marzo 2021) Chiude con il botto la settimana di trasmissioni “”, protagonista la Dama di TorinoGalgani alle prese con un clamoroso ritorno di fiamma: ecco le anticipazioni per il 12 marzo raccolte dalla Redazione di Cronaka 12 Chiude con il botto la settimana di trasmissioni “”, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Protagonista della puntata in onda oggi, venerdì 12 marzo, ma registrata ieri, la Dama di TorinoGalgani è alle prese con un clamoroso ritorno di fiamma. E’ tutto frutto e conseguenza di quanto accaduto nella puntata dell’11 marzo quandoha scartato con nettezza i due nuovi corteggiatori, Lorenzo di Aversa, al quale ha chiarito “Io non sono adatta a te e tu non sei adatto a ...

Samantha Curio è pronta a tornare al centro dello studio diper un nuovo confronto con i suoi corteggiatori. Nelle scorse puntate del programma di Maria De Filippi, la tronista ha espresso il proprio interesse per Ugo che, attraverso messaggi e ...Le borse sotto gli occhi sono un inestetismo che sorge a qualsiasi età, un cruccio che coinvolge siache. Per questo sul mercato cosmetico si sono sempre più diffusi dei prodotti specifici per poter combattere borse e occhiaie. Alcuni risultano molto efficaci, altri un po' meno, fatto ...Uomini e Donne, Gemma Galgani dopo l'uscita di Riccardo e ...