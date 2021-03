Un enorme jpeg è stato battuto all’asta per 70 milioni di dollari

Leggi su wired

(Di venerdì 12 marzo 2021) “The First 5,000 days”, opera d’arte digitale di Beeple (foto Christies’, dettaglio)Una venditaa otto cifre di cui il mondo dell’arte dovrà prendere nota: l’opera d’arte digitale più costosa di sempre e mai venduta con il metodo dei non fungible tokens (nft) è stata aggiudicata l’11 marzo, battuta online per quasi 70didalla casa d’aste Christie’s. The First 5.000 days di Beeple, graphic designer 39enne americano, è un collage di immagini che ha scatenato l’interesse di 33 partecipanti all’incanto da tutto il mondo, dando vita nel corso di due settimaneonline più danarosa mai avvenuta nella storia. Mike Winkelmann, questo il vero nome, è ora il terzo artista al mondo vivente per prezzo di vendita e, anche per la casa d’aste fondata nel 1776, si tratta di una prima volta in quello ...