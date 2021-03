UFC Fight Night 187 – Anteprima – Edwards Vs Muhammad

(Di venerdì 12 marzo 2021) UFC187 –– Dopo aver assistito, la scorsa settimana, alla consacrazione di Jan Blachowicz come autentico campione dei pesi massimi leggeri, questaoffre il ritorno di un temibile peso welter. Nel main event, l’inglese di origini giamaicane Leon(18-3) torna a combattere dopo una lunga inattività contro Belal(18-3). Invece nel co main event, Misha Cirkunov (15-5) se la vedrà contro l’americano Ryan Spann (18-6) nei pesi massimi leggeri. La main card di questo evento, ancora una volta in diretta dall’APEX Center di Las Vegas sarà trasmessa da DAZN e UFCPass a partire dalle ore 2.00 di Domenica 14 Marzo. Nel resto della card attenzione ai nomi di Dan Ige (14-3), Darren Stewart (12-6), ...

