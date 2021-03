“Tutti sapevamo…”. Tommaso Zorzi, non c’è pace per lui. Vip contro vip, velatamente ma non molto (Di venerdì 12 marzo 2021) Tommaso Zorzi è pronto a partire per l’Isola dei Famosi. Il suo nome associato al reality di Ilary Blasi era saltato fuori già quando era al GF Vip. Poi, una volta uscito, se in un primo momento l’influencer aveva declinato la proposta di sedere sulla poltrona di opinionista a L’Isola dei Famosi un imprevisto dell’ultimo momento ha fatto riaprire la trattativa. “Fisicamente ho bisogno di fermarmi”, aveva spiegato Zorzi a Chi. Ma la notizia di Elettra Lamborghini, che avrebbe dovuto affiancare Iva Zanicchi nello studio dell’Isola, positiva al coronavirus ha inaspettatamente stravolto i piani per il reality condotto da Ilary a pochissimi giorni dalla partenza. Dunque il programma ha riaperto le trattative con Tommaso Zorzi per convincerlo a ripensarci e a prendere il suo posto e questa volta il vincitore ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 marzo 2021)è pronto a partire per l’Isola dei Famosi. Il suo nome associato al reality di Ilary Blasi era saltato fuori già quando era al GF Vip. Poi, una volta uscito, se in un primo momento l’influencer aveva declinato la proposta di sedere sulla poltrona di opinionista a L’Isola dei Famosi un imprevisto dell’ultimo momento ha fatto riaprire la trattativa. “Fisicamente ho bisogno di fermarmi”, aveva spiegatoa Chi. Ma la notizia di Elettra Lamborghini, che avrebbe dovuto affiancare Iva Zanicchi nello studio dell’Isola, positiva al coronavirus ha inaspettatamente stravolto i piani per il reality condotto da Ilary a pochissimi giorni dalla partenza. Dunque il programma ha riaperto le trattative conper convincerlo a ripensarci e a prendere il suo posto e questa volta il vincitore ...

