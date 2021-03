Stasera prima riunione del Quad. Tensione a Pechino (Di venerdì 12 marzo 2021) Stasera – o domattina presto secondo il fuso orario australiano – i leader del Quad parteciperanno alla prima riunione virtuale da quando Joe Biden è alla Casa Bianca. Ci si aspetta che Stati Uniti, Australia, India e Giappone si coordinino per delineare l’evoluzione del Quadrilatera Security Dialogue (abbreviato in Quad), un’alleanza simbolica volta a bilanciare il potere della Cina nel Quadrante indopacifico. Alla riunione parteciperanno Joe Biden, il premier australiano Scott Morrison, il giapponese Yoshihide Suga e l’indiano Narendra Modi. L’obiettivo, a detta della stampa di Washington, è quello di “elevare” lo status dell’alleanza (a tratti informale) in un allineamento strategico di riferimento per la regione del sudest asiatico. L’agenda ... Leggi su formiche (Di venerdì 12 marzo 2021)– o domattina presto secondo il fuso orario australiano – i leader delparteciperanno allavirtuale da quando Joe Biden è alla Casa Bianca. Ci si aspetta che Stati Uniti, Australia, India e Giappone si coordinino per delineare l’evoluzione delrilatera Security Dialogue (abbreviato in), un’alleanza simbolica volta a bilanciare il potere della Cina nelrante indopacifico. Allaparteciperanno Joe Biden, il premier australiano Scott Morrison, il giapponese Yoshihide Suga e l’indiano Narendra Modi. L’obiettivo, a detta della stampa di Washington, è quello di “elevare” lo status dell’alleanza (a tratti informale) in un allineamento strategico di riferimento per la regione del sudest asiatico. L’agenda ...

