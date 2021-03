Solskjaer | «Diallo? Non giocava molto all’Atalanta…» – VIDEO

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ole Gunnarha parlato in conferenza stampa di Amad: queste le parole sull’ex giocatore dell’Atalanta Ole Gunnarha parlato in conferenza stampa di Amad, che potrebbe fare il suo esordio in Premier League domenica contro il West Ham. «È un grande cambiamento per lui. È venuto qui da solo, ma si allena tutti i giorni e sta lavorando sodo. Sa di avereda imparare. È un talento entusiasmante ma dovrà abituarsi al ritmo, alla qualità e al livello a cui sta giocando ora. Non ha giocatonemmeno per l’Atalanta, quindi cerchiamo gradualmente di farlo giocare sempre di più, ma ha voglia di imparare e la sua voglia di allenarsi è stata perfetta». Leggi su Calcionews24.com

Commenta per primo Lancio di Bruno Fernandes, colpo di testa di Amad. Il gol con cui ieri sera il Manchester United si è portato in vantaggio sul Milan a Old ...gol con la squadra di, ...La mossa a sorpresa diè Amad, il classe 2002 di scuola Atalanta, che rileva uno spento e acciaccato Martial e porta avanti lo United al 50: Bruno Fernandes inventa un assist dei ...Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa di Amad Diallo: queste le parole sull'ex giocatore dell'Atalanta ...Commenta per primo Lancio di Bruno Fernandes, colpo di testa di Amad Diallo. Il gol con cui ieri sera il Manchester United si è portato in vantaggio sul Milan a Old Trafford è stato tutto Made in Ital ...