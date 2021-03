Scendono ancora i casi di coronavirus ad Arzachena | i dati del Comune

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scendono ancora

Gallura Oggi

I dati del Comune di Arzachena. Calanoi contagi ad Arzachena. Ad oggi sono 13 le persone posivite al Coronavirus nel Comune di Arzachena, 11 in meno rispetto al precedente bollettino del 3 marzo. È il sindaco del Comune di ...... tra i settori più colpiti dalle conseguenze della pandemia, perdono, dallo scorso anno, 6 mila posti (da 141 mila a 135 mila), così come in perdita sono complessivamente i servizi, cheda ...Continua a scendere anche il numero dei ricoverati, adesso 349, 12 meno di ieri. Restano 41 - stabili - i pazienti in terapia intensiva. Dato negativo arriva purtroppo dai decessi, che sono 6, col ...PERUGIA - I numeri dell'Umbria sono da colore arancione. Ancora un calo i ricoveri per Covid in Umbria nelle ultime 24 ore e del numero dei positivi. Secondo i dati della ...