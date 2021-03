Pulisic interessa a cinque squadre | Juve compresa

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 12 marzo 2021) Cristianpotrebbe finire sul mercato e lantus starebbe pensando all’americano come innesto per la prossima stagione. Ma la concorrenza è decisamente agguerrita. Dove potrebbe finire? E come mai il Chelsea potrebbe lasciarlo andare? Perché il Chelsea vuole dare via? L’americano potrebbe lasciare Londra già nella prossima sessione estiva. Il motivo di tale cessione sarebbe legato ad Erling Braut Håland. Il carro armato norvegese è un chiodo fisso della dirigenza dei Blues che, come il Barcellona, sarebbe disposta a fare follie pur di portare il formidabile attaccante del Borussia Dortmund a Londra. La cessione di Cristianpermetterebbe al Chelsea di finanziare l’acquisto di Håland. Questo parrebbe essere il motivo principale, ma potrebbe anche esserci una ...