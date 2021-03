Per la crisi non riesce a pagare il mutuo, il figlio raccoglie i fondi sul web (Di venerdì 12 marzo 2021) Il padre ha chiesto un mutuo per l’abitazione dove vivono ma che a causa della crisi causata dal Covid non è riuscito più a pagare e lui, per aiutare la famiglia e a pagare i 30mila euro chiesti dalla banca, ha avviato un raccolta fondi sul web (su buonacausa.org), per salvare “la casa di mamma”. Il padre di Giuseppe è un operatore economico che lavora nel settore della ristorazione, quello più colpito dagli effetti provocati dalla pandemia da Covid, soprattutto nelle città d’arte qual è Napoli. Per sanare il debito servono 30mila euro, da pagare immediatamente. “La prossima settimana ci sarà l’udienza, dice Giuseppe, e non sappiamo ancora dove prendere questi soldi. Le stiamo provando tutte, o così o la casa verrà messa all’asta, mia madre resterà in strada e perderemo l’unica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Il padre ha chiesto unper l’abitazione dove vivono ma che a causa dellacausata dal Covid non è riuscito più ae lui, per aiutare la famiglia e ai 30mila euro chiesti dalla banca, ha avviato un raccoltasul web (su buonacausa.org), per salvare “la casa di mamma”. Il padre di Giuseppe è un operatore economico che lavora nel settore della ristorazione, quello più colpito dagli effetti provocati dalla pandemia da Covid, soprattutto nelle città d’arte qual è Napoli. Per sanare il debito servono 30mila euro, daimmediatamente. “La prossima settimana ci sarà l’udienza, dice Giuseppe, e non sappiamo ancora dove prendere questi soldi. Le stiamo provando tutte, o così o la casa verrà messa all’asta, mia madre resterà in strada e perderemo l’unica ...

