Omicidio Faenza | Nanni e la lettera ad Arianna

Il Resto del Carlino ha riportato il testo integrale della lettera di Nanni alla figlia Arianna, che dal carcere implora il suo perdono. Nella lettera, Nanni spiega alla figlia che non era sua intenzione uccidere Ilenia. "Arianna," esordisce Nanni, "come ti avranno detto i miei avvocati, le cose sono andate diversamente da come dovevano andare. In ogni caso ho commesso un errore e dovrò pagare". Poi continua: "In più dovresti provare odio nei miei confronti e questo mi butta ancora più giù. Per questo provo vergogna nel parlare e farmi vedere da tutti, ma soprattutto da te. Non ci sono parole per chiederti scusa e penso che la cosa migliore sia scomparire". Poi le promette: "La zia Cristi e lo zio Dino ti seguiranno per ogni cosa". E aggiunge: "Nonostante tutto, ...

