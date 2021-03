«Non mi sembra un pericolo riaprire gli stadi» (Di venerdì 12 marzo 2021) «Non mi sembra sia un grande pericolo, per la salute dei nostri tifosi, far entrare 100 persone in impianti che ne possono contenere 500-1000, o far entrare 10mila persone in stadi da 60mila, con il rispetto dei protocolli che abbiamo provato sul campo di saper applicare e di saper comunque portare avanti con grande senso L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) «Non misia un grande, per la salute dei nostri tifosi, far entrare 100 persone in impianti che ne possono contenere 500-1000, o far entrare 10mila persone inda 60mila, con il rispetto dei protocolli che abbiamo provato sul campo di saper applicare e di saper comunque portare avanti con grande senso L'articolo

Advertising

amnestyitalia : Il sesso senza consenso è stupro. Ma la nostra legislazione non sembra pensarla così. L’Italia deve riformare urgen… - raffaellapaita : Mi sembra una linea davvero utile! Squadra che vince non si cambia! Ps: hanno perso del 17%. #Liguria - emenietti : a giudicare da alcuni titoli, il 2014 non sembra avere insegnato molto - frasworld_1 : unpopular opinion, ma non so nemmeno quanto sia effettivamente unpopular: FINO AD ORA si parla della coppia felice… - melainfabula : Qualcuno può dire a Bradley James che noi vogliamo foto NUOVE SUE, ripeto, N U O V E e non immagini di Damien che p… -

Ultime Notizie dalla rete : Non sembra Uk, donna uccisa forse da agente Scotland Yard: Regno Unito sotto choc A far convergere i sospetti su di lui sembra stato il filmato registrato dalla telecamera di un bus. Le donne accusano: non ci sentiamo protette Per sabato sera è stata organizzata a Londra una ...

Gravina: 'Tifosi negli stadi? Sì con il rispetto dei protocolli' FIRENZE - Il presidente della Figc , Gabriele Gravina , ospite in audizione dalla Commissione cultura e sport di Palazzo Vecchio a Firenze ha parlato della riapertura degli stadi: " Non mi sembra sia un grande pericolo, per la salute dei nostri tifosi, far entrare 100 persone in impianti che ne possono contenere 500 - 1000, o far entrare 10mila persone in stadi da 60mila, con il ...

Ocon aspetta Alonso: “Sarà al top, non sembra un 39enne” FormulaPassion.it E così è arrivata anche la risposta del principe William all’intervista di Harry e Meghan La questione su cui William si è espresso è ancora una volta quella del presunto razzismo della royal family la quale avrebbe avanzato delle preoccupazioni su quanto scura sarebbe stata la pelle di Ar ...

Scuole chiuse, genitori disperati: «Ripiombati nell'incubo». E gli istituti si preparano: «Venite a prendere i libri» Da lunedì in mezza Italia le scuole di ogni ordine e grado potrebbero chiudere, Lazio compreso, e sembra di tornare esattamente a un anno fa. Dejavù. Alcuni istituti di Roma si stanno già preparando ...

A far convergere i sospetti su di luistato il filmato registrato dalla telecamera di un bus. Le donne accusano:ci sentiamo protette Per sabato sera è stata organizzata a Londra una ...FIRENZE - Il presidente della Figc , Gabriele Gravina , ospite in audizione dalla Commissione cultura e sport di Palazzo Vecchio a Firenze ha parlato della riapertura degli stadi: "misia un grande pericolo, per la salute dei nostri tifosi, far entrare 100 persone in impianti che ne possono contenere 500 - 1000, o far entrare 10mila persone in stadi da 60mila, con il ...La questione su cui William si è espresso è ancora una volta quella del presunto razzismo della royal family la quale avrebbe avanzato delle preoccupazioni su quanto scura sarebbe stata la pelle di Ar ...Da lunedì in mezza Italia le scuole di ogni ordine e grado potrebbero chiudere, Lazio compreso, e sembra di tornare esattamente a un anno fa. Dejavù. Alcuni istituti di Roma si stanno già preparando ...