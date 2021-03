Napoli, non paga mutuo causa crisi, figlio raccoglie fondi sul web (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl padre ha chiesto un mutuo per l’abitazione dove vivono ma che a causa della crisi causata dal Covid non è riuscito più a pagare e lui, per aiutare la famiglia e a pagare i 30mila euro chiesti dalla banca, ha avviato un raccolta fondi sul web (su buonacausa.org), per salvare “la casa di mamma”. Il ragazzo si chiama Giuseppe Novissimo e ha 26 anni: per spiegare il perché di quest’ iniziativa ha raccontato in un messaggio pubblicato sulla piattaforma la sua storia e condiviso i ricordi della sua infanzia, legati indissolubilmente a quella casa nel centro storico di Napoli che ora la sua famiglia, per poche decine di migliaia di euro, rischia di perdere. Il padre di Giuseppe è un operatore economico che lavora ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl padre ha chiesto unper l’abitazione dove vivono ma che adellata dal Covid non è riuscito più are e lui, per aiutare la famiglia e are i 30mila euro chiesti dalla banca, ha avviato un raccoltasul web (su buona.org), per salvare “la casa di mamma”. Il ragazzo si chiama Giuseppe Novissimo e ha 26 anni: per spiegare il perché di quest’ iniziativa ha raccontato in un messaggio pubblicato sulla piattaforma la sua storia e condiviso i ricordi della sua infanzia, legati indissolubilmente a quella casa nel centro storico diche ora la sua famiglia, per poche decine di migliaia di euro, rischia di perdere. Il padre di Giuseppe è un operatore economico che lavora ...

