Messi | la confessione a Di Maria che fa tremare il Barcellona

(Di venerdì 12 marzo 2021) Contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e un futuro tutt'altro che certo. Leocontinua a tenere in apprensione i tifosi del, desiderosi di aggrapparsi alle gesta del loro eroe ...

Advertising

PSG24hours : RT @sportli26181512: “#Messi, la confessione a #DiMaria che fa tremare il #Barcellona”: Dal Brasile arriva una clamorosa indiscrezione: ecc… - sportli26181512 : “#Messi, la confessione a #DiMaria che fa tremare il #Barcellona”: Dal Brasile arriva una clamorosa indiscrezione:… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi confessione

Corriere dello Sport.it

Contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e un futuro tutt'altro che certo. Leocontinua a tenere in apprensione i tifosi del Barcellona , desiderosi di aggrapparsi alle gesta del loro eroe ancora per gli anni a venire. Dal Brasile, intanto, arriva un'indiscrezione che se ......immediatamente successivi alla sparizione della coppia - quindi molto prima delladi ... nell'aver fornito ai soccorritori, che con i cani molecolari si eranoalla ricerca della coppia ...Dal Brasile arriva una clamorosa indiscrezione: ecco le parole che il fuoriclasse blaugrana avrebbe rivolto all’amico al termine della sfida contro il Psg ...Ovviamente la "confessione" di Messi apre nuovi scenari in una telenovela di mercato che prosegue da ormai un anno, quando la "Pulce" aveva espresso pubblicamente la volontà di lasciare il Barcellona, ...