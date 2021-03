Melissa Satta, non una parola su Mattia: preferisce rivelare un segreto su suo corpo – FOTO (Di venerdì 12 marzo 2021) Melissa Satta mostra ai sui followers l’allenamento per avere un fisico scultoreo e poi condivide il suo segreto: il massaggio ai glutei! Ecco tutti i consigli di Melissa per tenersi in forma. Melissa Satta si mostra sui social più sensuale e bella che mai. Nonostante impazzi il gossip sulla sua nuova relazione con l’imprenditore milanese Mattia Rivetti, la showgirl L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 12 marzo 2021)mostra ai sui followers l’allenamento per avere un fisico scultoreo e poi condivide il suo: il massaggio ai glutei! Ecco tutti i consigli diper tenersi in forma.si mostra sui social più sensuale e bella che mai. Nonostante impazzi il gossip sulla sua nuova relazione con l’imprenditore milaneseRivetti, la showgirl L'articolo proviene da Leggilo.org.

"Ma come fai? Difficilissimo" le scrivono, mentre la Satta propone esercizi d'allenamento. "Stratosferica" e "Pazzesca", commentano altri. Melissa prosegue imperterrita impegnata nei suoi allenamenti