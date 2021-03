Maradona non è mai stato un evasore fiscale

(Di venerdì 12 marzo 2021) Simone Savoia La Cassazione ha messo la parola fine a una storia che si trascinava avanti da anni: Diego Armandonon ha mai evaso il fisco. L’avvocato Angelo Pisani: "Ci sono stati anni in cui il fisco italiano aveva bisogno di un capro espiatorio" Voi che avete dileggiato uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi, cui solo Cassius Clay èpari per impatto sulla società, sulla gente comune. Voi che non lo avete lasciato in pace nemmeno dopo morto. Voi che lo avete chiamato drogato, lo avete deriso per l’aspetto fisico, lo avete oltraggiato perché napoletano, lo avete indicato come. Da ieri dovete rimangiarvi un bel po’ di cattiverie e di sciacallaggi a buon mercato. Perché la Suprema Corte di cassazione ha stabilito definitivamente e incontestabilmente che Diego Armando ...

Aveva lottato come un leone,, per andarsene da dove era nato, una baracca di Villa Fiorito ... senza alcuna assistenza per un pazienteautosufficiente. Ma Diego 'è morto, l'hanno ...Il Maracanà sarà intiolato al fuoriclasse, come Napoli aveva omaggiato il suo mito. Una controtendenza rispetto alla intitolazione degli ...Maradona non impugnò le cartelle fiscali Tutti quanti provvedevano a impugnare le cartelle fiscali, eccetto Maradona al quale il fisco italiano riuscì a recapitare tre avvisi di mora nel 1993 tramite ...Marek Hamsik non dimentica Napoli, ai microfoni di Discovery Plus Sweden il centrocampista Slovacco manda messaggi d'amore alla piazza partenopea ...