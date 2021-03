Little Nightmares II a 1 milione di copie vendute! (Di venerdì 12 marzo 2021) A meno di un mese dalla sua uscita, Little Nightmares II ha venduto già oltre 1 milione di copie, diventando il primo titolo sviluppato da BANDAI NAMCO Entertainment Europe a raggiungere questo traguardo in così breve tempo. Questo significa anche che il franchise è ormai tra le mani di oltre 5 milioni di giocatori, una milestone molto importante per questo brand. “Siamo molto felici del successo di Little Nightmares e davvero grati di come i fan abbiano abbracciato questo universo attraverso i giochi e i fumetti, mettendo anche le loro menti al lavoro per scoprire le più incredibili teorie su Little Nightmares”, ha dichiarato Herve Hoerdt, Senior Vice President Marketing, Content and Digital at BANDAI NAMCO Entertainment Europe. “Questi sono due ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 12 marzo 2021) A meno di un mese dalla sua uscita,II ha venduto già oltre 1di, diventando il primo titolo sviluppato da BANDAI NAMCO Entertainment Europe a raggiungere questo traguardo in così breve tempo. Questo significa anche che il franchise è ormai tra le mani di oltre 5 milioni di giocatori, una milestone molto importante per questo brand. “Siamo molto felici del successo die davvero grati di come i fan abbiano abbracciato questo universo attraverso i giochi e i fumetti, mettendo anche le loro menti al lavoro per scoprire le più incredibili teorie su”, ha dichiarato Herve Hoerdt, Senior Vice President Marketing, Content and Digital at BANDAI NAMCO Entertainment Europe. “Questi sono due ...

