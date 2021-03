Lisa Fusco | chi è la la soubrette famosa per la sua “spaccata”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 marzo 2021)è una cantante e showgirl di origini napoletane. La donna è nata sotto il segno dello scorpione e si è diplomata all’istituto d’arte. Successivamente ha partecipato a un programma in una tv locale chiamato “Telegaribaldi” acquisendo una popolarità crescente nei programmi in onda nella zona della campania. Si consolida piano piano il suo ruolo di “subrettina” tutto pepe e vitalità, che gioca molto sul fatto che la donna abbia un’altezza non molto elevata. Come la stessa showgirl ha confessato infatti alcuni ruoli in tv o nel cinema le sono stati preclusi proprio per via della scarsa altezza. Nel 2015,è rimasta celebre una caduta diche, esibendosi in una suaa Mezzogiorno Italiano, non è più riuscita ...