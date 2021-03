L'Atalanta dorme per un tempo, poi si scatena Pasalic e lo Spezia va k.o. (Di venerdì 12 marzo 2021) Un tempo forse con la testa già al Real Madrid, un altro per sbrigare la (complicata) pratica Spezia. L'Atalanta vince 3 - 1, ritrova il miglior Pasalic (prima doppietta in stagione) e si prende tre ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 marzo 2021) Unforse con la testa già al Real Madrid, un altro per sbrigare la (complicata) pratica. L'vince 3 - 1, ritrova il miglior(prima doppietta in stagione) e si prende tre ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta dorme L'Atalanta dorme per un tempo, poi si scatena Pasalic e lo Spezia va k.o. Un tempo forse con la testa già al Real Madrid, un altro per sbrigare la (complicata) pratica Spezia. L'Atalanta vince 3 - 1, ritrova il miglior Pasalic (prima doppietta in stagione) e si prende tre punti fondamentali per riportarsi in zona Champions, almeno per una notte. Ora la banda Gasperini può ...

Manchester United - Milan 1 - 1: Kjaer al 92' risponde a Diallo, bene i rossoneri A Old Trafford decidono le reti del giovanissimo ex Atalanta Amad Diallo ad inizio ripresa e di ... Tomori dorme e Diallo di testa supera un Donnarumma uscito a metá. 59 - OCCASIONE MILAN. Saelemaekers ...

FANTARACCONTI - Il pianto più intenso e performante della nostra lega Questo é il racconto del pianto più intenso e performante che si sia mai visto nei 25 anni (!) della nostra gloriosa (consentitemelo) lega, votata al mantra ormai da anni. Il protagonista é lui, sempr ...

Ascoli ribaltata a Bergamo PRIMAVERA 1 - I bianconeri in vantaggio con D'Agostino subiscono la rimonta dell'Atalanta Nella 14ª giornata del campionato Primavera 1, l'Ascoli vola Bergamo per fronteggiare l'Atalanta. I nerazzurri ...

