Juric | “Napoli? Non ho aperto la rassegna stampa E’ presto per parlare di futuro”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 12 marzo 2021) L’allenatore del Verona, Ivan, ha parlato in conferenzaalla vigilia della partita di campionato contro il Sassuolo. Tra le varie domande che gli sono state rivolte, ce n’è stata una anche sul, in particolare sulle voci che lo accostano al club partenopeo per il post Gattuso. “In questo momento èperdi: la squadra non deve rilassarsi, deve restare sul pezzo per ottenere la salvezza e fare belle partite. Leggo davvero poco o niente. A volte quando voglio alzare l’autostima leggo qualcosa. In questa settimana non hola. Ho tra le mani una squadra che sta mostrando tante cose positive e altre che ancora non mi quadrano. Siamo molto concentrati su questo”. L'articolo ...