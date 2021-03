Iss: “Rt sale a 1.16, epidemia covid in espansione” (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel periodo dal 17 febbraio al 02 marzo “l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,16 (con un intervallo tra 1,02-1,24), in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra 1 in tutto il range”. Lo evidenza il report del monitoraggio della cabina di regia Iss-ministero della Salute sull’epidemia di coronavirus. Secondo i tecnici: “Un valore di Rt superiore a 1 indica che l’epidemia è in espansione, con il numero di casi in aumento”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel periodo dal 17 febbraio al 02 marzo “l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,16 (con un intervallo tra 1,02-1,24), in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra 1 in tutto il range”. Lo evidenza il report del monitoraggio della cabina di regia Iss-ministero della Salute sull’di coronavirus. Secondo i tecnici: “Un valore di Rt superiore a 1 indica che l’è in, con il numero di casi in aumento”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

