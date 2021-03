Infortunio Smalling: fastidio alla coscia sinistra, out contro il Parma (Di venerdì 12 marzo 2021) Infortunio Smalling: il difensore inglese ha avvertito un fastidio alla coscia sinistra e non sarà a disposizione contro il Parma Tegola per la Roma di Paulo Fonseca. Chris Smalling ha avvertito un fastidio alla coscia sinistra nell’ultimo allenamento a Trigoria. Per questo motivo il difensore non sarà convocato per la sfida di domenica pomeriggio al Tardini contro il Parma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021): il difensore inglese ha avvertito une non sarà a disposizioneilTegola per la Roma di Paulo Fonseca. Chrisha avvertito unnell’ultimo allenamento a Trigoria. Per questo motivo il difensore non sarà convocato per la sfida di domenica pomeriggio al Tardiniil. Leggi su Calcionews24.com

