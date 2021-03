Infinity | titolo Game Boy Color cancellato 20 anni fa | torna in vita su Kickstarter

(Di venerdì 12 marzo 2021) Credete che il 2021 sia esclusivamente l'anno della next-gen, di PS5 e Xbox Series X? Siete in errore, perché oggi è stato annunciato un nuovo...perBoy: l'RPG strategicovenne annunciato originalmente nel lontano 1999, per l'appunto suBoy, ma vennepochidopo, nel 2002. Il gioco parziale venne pubblicato online come ROM nel 2016, ma non era certamente la release che gli sviluppatori originali sognavano. Dopo quasi 20, parte dell'originale team di sviluppo si è ricomposto e ha deciso di portare a termine quel progetto, grazie all'aiuto di Retro Modding e Incube8s, oltre che la ben nota piattaforma di crowdfunding, ...

risulta essere undavvero valido, con quello stile retro che ha sempre affascinato il pubblico . Un vero peccato non averlo provato ai tempi perché a vederlo risulta essere davvero un'...Diretto da Patty Jenkins , Wonder Woman è il quartodel DC Extended Universe (noto anche ... sappi che quest'ultimo è disponibile suSelection , uno dei canali del servizio Prime ...Dopo 20 anni dalla sua cancellazione, Infinity, RPG per Game Boy Color, approderà su Kickstarter per completarne lo sviluppo e realizzarne la versione retail.Infinity, gioco GDR che sarebbe uscito per Game Boy Color, potrebbe vedere la luce a distanza di 20 anni grazie ad una campagna Kickstarter.