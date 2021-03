Inasprimento non più evitabile alla luce degli ultimi dati. Lockdown a Pasqua (Di venerdì 12 marzo 2021) Aumentano ancora i contagi: oggi sono 26.824 i positivi al test del coronavirus in Italia, a fronte di 369.636 tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri i test erano stati 372.217 facendo ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 12 marzo 2021) Aumentano ancora i contagi: oggi sono 26.824 i positivi al test del coronavirus in Italia, a fronte di 369.636 tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri i test erano stati 372.217 facendo ...

Advertising

MadManWaBox : @treck3cktreck @nickbluebox @ilfannullone_ L'inasprimento delle pene tramite uba legge che è pura ignoranza dato ch… - non_si_vince : RT @MadameVide: Vieni a sussurrarmi inasprimento delle misure nell'orecchio. - carmelo_lipari : Ma la Boldrini e compagnia bella, in merito ai femminicidi ed alle violenze sessuali che avvengono in Italia, non h… - ViolaTassinarii : E oltretutto; almeno la decenza di ammettere la verità. Non nascondiamo un palese secondo lockdown (esattamente com… - paoloigna1 : RT @agorarai: “Buongiorno e benvenuti ad Agorà. L’aumento dei contagi e l’allarme varianti sembrano non lasciare spazio ad alternative: ci… -