Hernandez e Calhanoglu lavorano in gruppo: chi recupera il Milan per il Napoli? (Di venerdì 12 marzo 2021) In vista del big match con il Napoli, si rivedono Theo Hernandez e Calhanoglu: e spuntano altri 2 recuperi. Leggi su 90min (Di venerdì 12 marzo 2021) In vista del big match con il, si rivedono Theo: e spuntano altri 2 recuperi.

Advertising

AntoVitiello : #Hernandez e #Calhanoglu oggi hanno lavorato in gruppo a Milanello. Verso il recupero. Ancora allenamento a parte p… - PietroMazzara : ???? #hernandez e #Calhanoglu in gruppo. Ancora a parte gli altri @MilanNewsit - Nando_pineda18 : RT @AntoVitiello: #Hernandez e #Calhanoglu oggi hanno lavorato in gruppo a Milanello. Verso il recupero. Ancora allenamento a parte per #Re… - la_rossonera : RT @FabioGatto10: Pronti al recupero #Hernandez e #Calhanoglu che oggi hanno lavorato in gruppo. Il resto ancora lavoro a parte. @la_rosson… - artvklaus : RT @AntoVitiello: #Hernandez e #Calhanoglu oggi hanno lavorato in gruppo a Milanello. Verso il recupero. Ancora allenamento a parte per #Re… -