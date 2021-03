Grecia, in fiamme nave della Msc Crociere (Di venerdì 12 marzo 2021) Un vasto incendio è divampato a bordo della nave da crociera Msc Lirica, mentre questa si trovava nelle acque antistanti l'isola greca di Corfù. Incendio sulla Msc Lirica, la nave da crociera si trova a Corfù su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 12 marzo 2021) Un vasto incendio è divampato a bordoda crociera Msc Lirica, mentre questa si trovava nelle acque antistanti l'isola greca di Corfù. Incendio sulla Msc Lirica, lada crociera si trova a Corfù su Notizie.it.

Advertising

_FrancescoLeone : #Incendio a bordo di Lirica di @MSC_Crociere: l'imbarcazione è in fiamme nei pressi del porto di #Corfù a #Kerkyra in #Grecia - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @marcodemeu: Non mi risulta. Nell'Antica Grecia accadeva il contrario: i soldati più giovani si mettevano in prima fila nella disposizio… - ToninoCogoni : RT @marcodemeu: Non mi risulta. Nell'Antica Grecia accadeva il contrario: i soldati più giovani si mettevano in prima fila nella disposizio… - francang1950 : RT @marcodemeu: Non mi risulta. Nell'Antica Grecia accadeva il contrario: i soldati più giovani si mettevano in prima fila nella disposizio… - marcodemeu : Non mi risulta. Nell'Antica Grecia accadeva il contrario: i soldati più giovani si mettevano in prima fila nella di… -