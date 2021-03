Flash News di Venerdì 12 Marzo 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 12 marzo 2021) L’epidemia da Coronavirus è in espansione e le terapie intensive sono sopra la soglia critica. A lanciare l’allarme è l’ISS nel report settimanale. L’indice Rt in Italia ha raggiunto la media dell’1,16% e per questo l’Istituto dice “nuove misure sono necessarie”. Da lunedì saranno rosse le due province autonome di Trento e Bolzano, la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Piemonte, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, le Marche, la Basilicata e la Campania. L’unica regione che resterà bianca è la Sardegna; Questa mattina c’è stato un vertice tra Governo e gli enti Locali, poi a seguire si è riunito il Consiglio dei Ministri che ha varato il Decreto con le nuove restrizioni. Nel provvedimento la chiusura di bar e ristornati, oltre al divieto agli spostamenti. In tutta Italia sarà una Pasqua blindata con misure come per il periodo di Natale; L’arma essenziale per rallentare la ...