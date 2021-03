Fabrizio Corona deve tornare in carcere: si ferisce su Instagram e insulta i giudici (Di venerdì 12 marzo 2021) Fabrizio Corona torna in carcere. Lo ha deciso il tribunale di Sorveglianza di Milano revocando i domiciliari: appena l’ex paparazzo ha saputo la notizia si è ferito ai polsi. “Adesso vi faccio vedere come si combatte l’ingiustizia. Pronto a dare la mia vita in questo paese ingiusto”, scrive in un post su Instagram. https://www.limemagazine.eu/wp-content/uploads/2021/03/YEn44eSwXIRwPHpF 4.mp4 Fabrizio Corona deve tornare in carcere. Lo ha deciso il tribunale di Sorveglianza di Milano revocando i domiciliari: dopo aver saputo la notizia l’ex paparazzo si è ferito al braccio, pubblicando foto e video sui social. “Adesso vi faccio vedere come si combatte l’ingiustizia. Pronto a dare la mia vita in questo paese ingiusto”: ha scritto ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 12 marzo 2021)torna in. Lo ha deciso il tribunale di Sorveglianza di Milano revocando i domiciliari: appena l’ex paparazzo ha saputo la notizia si è ferito ai polsi. “Adesso vi faccio vedere come si combatte l’ingiustizia. Pronto a dare la mia vita in questo paese ingiusto”, scrive in un post su. https://www.limemagazine.eu/wp-content/uploads/2021/03/YEn44eSwXIRwPHpF 4.mp4in. Lo ha deciso il tribunale di Sorveglianza di Milano revocando i domiciliari: dopo aver saputo la notizia l’ex paparazzo si è ferito al braccio, pubblicando foto e video sui social. “Adesso vi faccio vedere come si combatte l’ingiustizia. Pronto a dare la mia vita in questo paese ingiusto”: ha scritto ...

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona non merita questo accanimento. Lo Stato non deve vendicarsi, deve restituire alla vita civile chi h… - MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - fanpage : Non mangia e non beve da ore. La drastica decisione di Fabrizio Corona dall'Ospedale dove è ricoverato. - alwaysmakewaves : RT @corpinfrantumi: fabrizio corona: esiste la giustizia italiana: IN CARCERE!!! ???? una donna: denuncia violenze la giustizia italiana: non… - terry50mm : RT @GiancarloDeRisi: La mia impressione è che si perdona a destra e a manca, specie i clandestini, gli spacciatori e i ladri di profession… -