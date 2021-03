Enrico Letta e Conte “leader” fanno sognare il Quirinale a Prodi e spaventano Renzi

(Di venerdì 12 marzo 2021) Se Matteocrede negli astri, non può che provare un fremito di preoccupazione nell’assistere algioso allineamento di tre nomi a lui ostili: Romanoe Giuseppe. Tutti uniti dall’identica condizione di “vittime” dell’iper-machiavellismo del senatore di Rignano. Al primo ancora brucia la mancata elezione alnel 2013, agli altri due il traumatico sfratto da Palazzo Chigi. Sembravano irrimediabilmente fuori dai giochi, e invece eccoli qui in via di allineamento per uno di quegli imprevedibili scherzi del destino. A breveassumerà la guida del M5S mentre già domaniriceverà dall’assemblea del Pd la corona del reggente. Anchefu vittima del ...

Nel 2014 venne abbandonato quasi tutto il partito nel corso di una drammatica direzione che segnò lo 'sfratto' da Palazzo Chigi. Oggi torna ...Pd, la deputata Pd Stefania Pezzopane sul rinnovamento della segreteria del Pd, dopo le dimissioni di Zingaretti. "Senza alcun dubbio, domenica voterò". Le parole di Stefania Pezzopane. "Grazie aper la sua scelta generosa, in un momento così difficile per il Pd . Ed ora bisogna mettersi al lavoro con spirito unitario, pur ..."Sono qui ad annunciare la mia candidatura alla guida del Pd" esordisce così Enrico Letta che affida il suo #iocisono al partito attraverso un videomessaggio.Prende a singhiozzo il telefono di Silvia Fregolent, sul treno che la riporta da Roma a Torino. Così come a singhiozzo, tra continui stop and go, continua a procedere il cammino del Pd nella scelta de ...