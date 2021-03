Draghi “Stretta necessaria, ma sosterremo famiglie e imprese” (Di venerdì 12 marzo 2021) FIUMICINO (ROMA) (ITALPRESS) – “Sulla base dell’evidenza scientifica, il governo ha adottato oggi misure restrittive che abbiamo giudicato adeguate e proporzionate. Lo abbiamo fatto con un decreto legge, che vedrà il Parlamento pienamente coinvolto nella discussione. Le nostre scelte sono state condivise più volte nella Conferenza Stato-Regioni, nello spirito di massima collaborazione tra i diversi livelli dell’amministrazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della visita nel centro vaccinale anti Covid dell’aeroporto di Fiumicino. “Sono consapevole che le misure di oggi avranno conseguenze sull’istruzione dei figli, sull’economia e sullo stato anche psicologico di noi tutti – ha aggiunto -. Sono necessarie per evitare un peggioramento che renderebbe inevitabili provvedimenti ancora più stringenti. Ma, a queste misure, si accompagna ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 marzo 2021) FIUMICINO (ROMA) (ITALPRESS) – “Sulla base dell’evidenza scientifica, il governo ha adottato oggi misure restrittive che abbiamo giudicato adeguate e proporzionate. Lo abbiamo fatto con un decreto legge, che vedrà il Parlamento pienamente coinvolto nella discussione. Le nostre scelte sono state condivise più volte nella Conferenza Stato-Regioni, nello spirito di massima collaborazione tra i diversi livelli dell’amministrazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso della visita nel centro vaccinale anti Covid dell’aeroporto di Fiumicino. “Sono consapevole che le misure di oggi avranno conseguenze sull’istruzione dei figli, sull’economia e sullo stato anche psicologico di noi tutti – ha aggiunto -. Sono necessarie per evitare un peggioramento che renderebbe inevitabili provvedimenti ancora più stringenti. Ma, a queste misure, si accompagna ...

