Draghi legge i dati di contagi e ricoveri e chiarisce: “Misure restrittive proporzionate, adottate sulla base di evidenze scientifiche” (Di venerdì 12 marzo 2021) Le Misure restrittive che entreranno in vigore con il nuovo decreto sono “adeguate e proporzionate” e sono state decise “sulla base di evidenze scientifiche”. A dirlo il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo durante la visita all’hub vaccinale di fiumicino dopo aver letto gli ultimi numeri, preoccupanti, della pandemia da Covid. “Lo abbiamo fatto con un decreto legge, che vedrà il Parlamento pienamente coinvolto nella discussione”, continua il premier che sottolinea come le scelte siano state condivise “più volte nella Conferenza Stato-Regioni, nello spirito di massima collaborazione tra i diversi livelli dell’amministrazione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Leche entreranno in vigore con il nuovo decreto sono “adeguate e” e sono state decise “di”. A dirlo il presidente del Consiglio, Mario, intervenendo durante la visita all’hub vaccinale di fiumicino dopo aver letto gli ultimi numeri, preoccupanti, della pandemia da Covid. “Lo abbiamo fatto con un decreto, che vedrà il Parlamento pienamente coinvolto nella discussione”, continua il premier che sottolinea come le scelte siano state condivise “più volte nella Conferenza Stato-Regioni, nello spirito di massima collaborazione tra i diversi livelli dell’amministrazione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Abbiamo deciso, già nel decreto legge di oggi, di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didatti… - Tg1Rai : #Draghi riunisce i ministri per il via libera al nuovo decreto legge con le misure anti #COVID19, in vigore da lune… - lecanardfou : RT @fattoquotidiano: Draghi legge i dati di contagi e ricoveri e chiarisce: “Misure restrittive proporzionate, adottate sulla base di evide… - sissiisissi2 : RT @fattoquotidiano: Draghi legge i dati di contagi e ricoveri e chiarisce: “Misure restrittive proporzionate, adottate sulla base di evide… - fattoquotidiano : Draghi legge i dati di contagi e ricoveri e chiarisce: “Misure restrittive proporzionate, adottate sulla base di ev… -