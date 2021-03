Dalla Spagna sparano: CR7 torna al Real? Mendes ci starebbe provando, ma... (Di venerdì 12 marzo 2021) Dalla Spagna, ripresa anche da Marca , arriva una clamorosa indiscrezione, rivelata da Josep Pedrerol, conduttore di El Chiringuito , sempre molto vicino alle vicende dei blancos: il procuratore di ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 marzo 2021), ripresa anche da Marca , arriva una clamorosa indiscrezione, rivelata da Josep Pedrerol, conduttore di El Chiringuito , sempre molto vicino alle vicende dei blancos: il procuratore di ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Dalla Spagna sparano: #CR7 torna al #Real? Mendes ci starebbe provando, ma... #Juve - dinacasciaro80 : RT @tuttosport: Dalla Spagna: '#Ronaldo, #Mendes ha già parlato con il #Real' - AgenderBane : Dalla Spagna???? Saremo sempre con te per supportarti quando hai ansia?? o sei triste Non importa cosa accadrà in futu… - AgenderBane : pensa con il cuore, che molte volte le persone fanno cose per motivi sentimentali che non sono strategia o malvagit… - apetrazzuolo : DALLA SPAGNA - Juventus, Cristiano Ronaldo medita l'addio, alla finestra c'è anche il Real Madrid -