Da Pfizer lotti di vaccini difettosi L' Ema era molto preoccupata

Maxxxibb3 : RT @miia_2018: ??'L'EMA ha rifiutato i lotti di vaccini Pfizer, ma ha comunque concesso l'approvazione. I primi lotti contenevano solo la m… - maxxxks : RT @miia_2018: ??'L'EMA ha rifiutato i lotti di vaccini Pfizer, ma ha comunque concesso l'approvazione. I primi lotti contenevano solo la m… - clasag61 : RT @monacelt: Nel Regno Unito, 45 casi di trombosi tra i vaccinati AstraZeneca. Nel caso di Pfizer i casi di trombosi rilevati sono stati… - LuisaCMoon : RT @monacelt: Nel Regno Unito, 45 casi di trombosi tra i vaccinati AstraZeneca. Nel caso di Pfizer i casi di trombosi rilevati sono stati… - GianmarcoGirot1 : RT @monacelt: Nel Regno Unito, 45 casi di trombosi tra i vaccinati AstraZeneca. Nel caso di Pfizer i casi di trombosi rilevati sono stati… -

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer lotti

Ci aspettiamo la consegna di 21.060 dosi di vaccinolunedì e 33.600 dosi di Moderna il 19 ...sono 4.257 le dosi incriminate ancora da inoculare che saranno sostituite da quelle di altri. ...'Io ho fatto il vaccino, ma oggi mi farei AstraZeneca se fosse l'unico vaccino a ... Mi auguro che quanto accaduto con alcuninon spinga gli scettici a rifiutarlo perché non sarebbe giusto'.La preoccupazione nei confronti del vaccino di Astrazeneca è altissima. Ecco cosa sappiamo sulla sua sicurezza, dai dati della farmacovigilanza e perché bisogna rimanere calmi, ma vigili ...La sospensione in via precauzionale delle somministrazioni dimostra che i controlli funzionano e ci ricorda di non arrivare a conclusioni affrettate ...