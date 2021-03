Covid, ultime notizie: 26.824 nuovi casi e 380 morti in 24h. Tasso positività a 7,2% (Di sabato 13 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore crescono le terapie intensive (+55) e i ricoveri ordinari (+409). Da lunedì 10 regioni e Trento in area rossa, 7 in arancione. Iss: "Rt sale a 1,16, l'epidemia è in epansione". Il Cdm approva il pacchetto con le misure anti-Covid: dal 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno in zona rossa. Per le festività pasquali zona rossa in tutto il Paese. Via libera dell'Aifa al vaccino Johnson&Johnson Leggi su tg24.sky (Di sabato 13 marzo 2021) Nelle24 ore crescono le terapie intensive (+55) e i ricoveri ordinari (+409). Da lunedì 10 regioni e Trento in area rossa, 7 in arancione. Iss: "Rt sale a 1,16, l'epidemia è in epansione". Il Cdm approva il pacchetto con le misure anti-: dal 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che avranno un numero settimanale disuperiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno in zona rossa. Per le festività pasquali zona rossa in tutto il Paese. Via libera dell'Aifa al vaccino Johnson&Johnson

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: balzo di positivi sono oltre 25 mila, le vittime sono 373, nelle ultime 24 ore #ANSA - Agenzia_Ansa : Effettuati 369.636 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: 22.409 positivi e 332 le vittime in Italia nelle ultime 24 ore - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Effettuati 369.636 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del m… - fainformazione : Covid al 12 marzo 2021: il contagio cresce, quando arriveremo al picco? Sono 26.824 (ieri erano stati 25.673), il… -