Conferenza stampa Ballardini: «Pandev e Perin recuperati. Il Genoa sta bene» (Di venerdì 12 marzo 2021) Conferenza stampa Ballardini: le parole del tecnico del Genoa alla vigilia del match contro l’Udinese Intervenuto in Conferenza stampa, Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha così parlato alla vigilia del match contro l’Udinese: «Loro arrivano in una grande condizione mentale e fisica, hanno fatto grandissime prestazioni contro squadre importante. Hanno dimostrato di essere molto competitivi e di stare bene, sono al massimo della loro condizione». FORMA – «Il Genoa per me sta bene, è in salute. Non dobbiamo avere troppa confidenza con le nostre qualità, dobbiamo essere attenti e umili, essere generosi. Se mancano queste cose diventiamo una squadra disattenta. Roma? Noi abbiamo fatto una buona partita ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021): le parole del tecnico delalla vigilia del match contro l’Udinese Intervenuto in, Davide, tecnico del, ha così parlato alla vigilia del match contro l’Udinese: «Loro arrivano in una grande condizione mentale e fisica, hanno fatto grandissime prestazioni contro squadre importante. Hanno dimostrato di essere molto competitivi e di stare, sono al massimo della loro condizione». FORMA – «Ilper me sta, è in salute. Non dobbiamo avere troppa confidenza con le nostre qualità, dobbiamo essere attenti e umili, essere generosi. Se mancano queste cose diventiamo una squadra disattenta. Roma? Noi abbiamo fatto una buona partita ...

