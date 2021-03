Como | cerca di portare denaro in Svizzera | sequestrati 100mila euro

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 marzo 2021) Milano, 12 mar. (Adnkronos) - L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di finanza hanno sequestrato al valico di Brogeda, al confine con lae in provincia di, hanno sequestratoa un cittadino italiano. L'uomo, un cittadino italiano, stavando diin215mila. La valuta era nascosta nel bagaglio personale all'interno di buste di plastica, assieme a due orologi Rolex. La normativa valutaria prevede l'obbligatorietà della dichiarazione in dogana per i trasferimenti dicontante, pari o superiori a 10mila. E' stato quindi sequestrato il 50% della somma eccedente, per un totale di 102milae sono stati trattenuti i due orologi per ...