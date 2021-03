Bianca Guaccero | botta e risposta con il famosissimo ex | “Era ora” – FOTO

Advertising

BlogSocialTv1 : Ieri pomeriggio @RaiDue #QuasiDettoFatto segna il 4.4% 513.000 spettatori @bianca_guaccero @ludimeo #ascoltitv… - moradisera : @DettoFattoRai2 @bianca_guaccero Sta diventando una barzelletta... Se deve essere trasmesso qualcosa scelgono sempr… - BlogSocialTv1 : Ieri pomeriggio @RaiDue #QuasiDettoFatto segna il 4.2% 476.000 spettatori @bianca_guaccero @ludimeo #ascoltitv… - zazoomblog : Bianca Guaccero riduzione drastica del programma Detto Fatto: ecco il motivo - #Bianca #Guaccero #riduzione… - fabio_giannella : @DettoFattoRai2 @bianca_guaccero Un bellissimo omaggio al grande Pino Daniele...grazie @bianca_guaccero… -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Guaccero

Formatonews

A Detto Fatto è stata ospite la cantante Tiziana Rivale , vincitrice nel 1983 del Festival di Sanremo con il brano 'Sarà quel che sarà'. Scintille con la conduttriceperché la Rivale ha espresso il suo rammarico per essere celebre in altri Paesi, come il Messico e non in Italia, dove è ricordata solo per la sua vittoria alla kermesse canora. ..., scintille con Tiziana Rivale a Detto Fatto: 'Sanremo non è l'asilo' Nella puntata di oggi 12 marzo di Detto Fatto è stata ospite la cantante Tiziana Rivale, celebre soprattutto per ...Bianca Guaccero ha incuriosito i fan con l'ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il siparietto desta la totale attenzione del web ...Per la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi alimentari, sabato 13 marzo speciale Rai 3 con Isabella Ferrari, Ambra, Tosca, Costantino ...