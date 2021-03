Benevento Fiorentina, i convocati di Inzaghi: rientrano Insigne e Schiattarella (Di venerdì 12 marzo 2021) Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro la Fiorentina Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro la Fiorentina. Out gli infortunati Depaoli, Letizia e Iago Falque oltre allo squalificato Dabo. rientrano Schiattarella e Insigne. PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Barba, Glik, Caldirola,Tuia, Foulon, Pastina. CENTROCAMPISTI: Schiattarella, Viola, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne, Tello. ATTACCANTI: Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau, Moncini Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Filippo, tecnico del, ha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani contro laFilippoha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani contro la. Out gli infortunati Depaoli, Letizia e Iago Falque oltre allo squalificato Dabo.. PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Barba, Glik, Caldirola,Tuia, Foulon, Pastina. CENTROCAMPISTI:, Viola, Hetemaj, Ionita, Improta, R., Tello. ATTACCANTI: Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau, Moncini Leggi su Calcionews24.com

