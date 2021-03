Anticipazioni Uomini e Donne del 12/03/2021: piccolo “incidente” per Gemma Galgani (Di venerdì 12 marzo 2021) Oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Eccovi le Anticipazioni fornite dal sito IlVicolodelleNews.it: Oggi è avvenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne. La puntata inizia con una clip in cui fanno vedere Gemma Galgani che quasi emozionata dice di voler rivedere Maurizio, e infatti ieri sera si sono visti a casa di lei. In studio entra Gemma (con “Vola Vola l’Ape Maya” in sottofondo scelta ovviamente da Tina), ma alla fine della passerella, all’altezza degli ultimi gradini, Gemma cade, si siede e Maria subito nota che si e sbucciata tutte e due le ginocchia e che le sta colando anche parecchio sangue da esse. Tina ovviamente rassicura scherzosamente tutti che stando comunque in piedi e ... Leggi su isaechia (Di venerdì 12 marzo 2021) Oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di. Eccovi lefornite dal sito IlVicolodelleNews.it: Oggi è avvenuta una nuova registrazione di. La puntata inizia con una clip in cui fanno vedereche quasi emozionata dice di voler rivedere Maurizio, e infatti ieri sera si sono visti a casa di lei. In studio entra(con “Vola Vola l’Ape Maya” in sottofondo scelta ovviamente da Tina), ma alla fine della passerella, all’altezza degli ultimi gradini,cade, si siede e Maria subito nota che si e sbucciata tutte e due le ginocchia e che le sta colando anche parecchio sangue da esse. Tina ovviamente rassicura scherzosamente tutti che stando comunque in piedi e ...

