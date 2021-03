Xbox Game Pass si arricchisce con 20 giochi Bethesda a partire da domani

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il primo effetto sudell'acquisizione dida parte di Microsoft? L'arrivo in catalogo, ada, di venti titoli assortiti tra i grandi classici dello studio. Trovate la lista completa in calce alla notizia. Le buone nuove non finiscono qui: sedici di questi, oltretutto, saranno disponibili (tramite cloud) ai possessori di abbonamentoUltimate su PC, console e dispositivi mobili. Inoltre, alcuni di questi godranno dei benefici dell'ormai celebre FPS Boost su consoleSeries XS. Leggi altro...

