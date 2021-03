Super Smash Bros Ultimate | Sakurai parla di Rex su Famitsu

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 11 marzo 2021) Lo spadaccino focoso vestito di blu dovrà attendere:spiega superché Rex non combatte inNonostante l’arrivo di Pyra e di Mythra sia già stato messo sotto esame dallo stesso Masahiro, il game designer ha approfittato della sua ultima rubrica super spiegare meglio il motivo dell’assenza di Rex in. Se ben ricordate, il protagonista di Xenoblade Chronicles 2 è assente nel picchiaduro all-stars perché il piano originario per la sua inclusione – ovvero una coppia in stile Ice Climbers – era troppo gravoso per la console. A quanto pare, però, c’è un buon motivo per giustificare il suo ruolo di costume ...