Spagna primo paese a legiferare sui riders: i ciclo fattorini di Deliveroo e UberEats diventano automaticamente dipendenti (Di giovedì 11 marzo 2021) Il governo spagnolo e le parti sociali hanno raggiunto un accordo per introdurre nel codice del lavoro una “presunzione di lavoro salariato” per i rider che consegnano pasti a domicilio per piattaforme come Deliveroo o UberEats. Lo ha annunciato oggi il ministero del Lavoro iberico. Queste persone “ora sono dipendenti e potranno beneficiare di tutte le tutele” derivanti da questo status, ha annunciato la ministra del Lavoro Yolanda Diaz, sottolineando che la Spagna è stata “il primo paese Ue a legiferare in materia”. Il testo giuridico finale, riporta il quotidiano spagnolo El Pais, è costituito da una pagina con un solo articolo. Per mettere a punto il provvedimento sono stati necessari cinque mesi di negoziati. La prima sezione obbliga le aziende a fornire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Il governo spagnolo e le parti sociali hanno raggiunto un accordo per introdurre nel codice del lavoro una “presunzione di lavoro salariato” per i rider che consegnano pasti a domicilio per piattaforme come. Lo ha annunciato oggi il ministero del Lavoro iberico. Queste persone “ora sonoe potranno beneficiare di tutte le tutele” derivanti da questo status, ha annunciato la ministra del Lavoro Yolanda Diaz, sottolineando che laè stata “ilUe ain materia”. Il testo giuridico finale, riporta il quotidiano spagnolo El Pais, è costituito da una pagina con un solo articolo. Per mettere a punto il provvedimento sono stati necessari cinque mesi di negoziati. La prima sezione obbliga le aziende a fornire ...

